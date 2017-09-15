Фанаты посмеялись над Орландо Блумом, качающим ягодицы

Популярный голливудский поделился с подписчиками в Instagram видео тренировки.

Культура

Популярный голливудский актер Орландо Блум поделился с подписчиками в Instagram видео тренировки, на которой прокачивает ягодичные мышцы.

Примечательно, что поклонники социальных сетей восприняли ролик весьма неоднозначно. Многие похвалили артиста за стремление держать себя в форме и даже назвали его «самый горячий парень Голливуда». Однако нашлись и те, кото потуги Орландо заметно повеселили. Некоторые пошутили, что актер качает ягодицы как девочка.