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http://7info.ru/news/world-culture/fanaty_posmejalis_nad_orlando_blumom_kachajuschim_jagodicy/

Фанаты посмеялись над Орландо Блумом, качающим ягодицы
Популярный голливудский поделился с подписчиками в Instagram видео тренировки.

Культура   139

Популярный голливудский актер Орландо Блум поделился с подписчиками в Instagram видео тренировки, на которой прокачивает ягодичные мышцы.

Примечательно, что поклонники социальных сетей восприняли ролик весьма неоднозначно. Многие похвалили артиста за стремление держать себя в форме и даже назвали его «самый горячий парень Голливуда». Однако нашлись и те, кото потуги Орландо заметно повеселили. Некоторые пошутили, что актер качает ягодицы как девочка.

Отметим, что сам Блум комментировать колкости фанатов не стал, пишет Вести