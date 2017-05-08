Фанатов поразила прыщавая спина Ольги Бузовой

Подписчики скандальной звезды шокированы ее неухоженной кожей

Культура

Ольга Бузова, отдыхающая в Греции, регулярно делится с фанатами своими фотографиями, в том числе и довольно откровенными. Вот и на этот раз Ольга выложила в сеть фото, на котором запечатлена ее обнаженная спина.

Но вместо похвалы ее подтянутой фигуре, Бузова получила массу критических замечаний, пишет Территория новостей.

Поклонники разглядели на спине Бузовой прыщи и ужаснулись ее неухоженностью.

Ольга Бузова на эмоциях удалила скандальное фото, правда, потом выложила аналогичное, но спину предусмотрительно прикрыла прозрачной тканью.

Фото: Территория новостей