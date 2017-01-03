«Facebook» заблокировал фотографию статуи Нептуна в Италии, расценив ее сексуально откровенной, пишет L!FE.ru.
Изображение было размещено в социальной сети деятелем искусств из Болоньи Элизой Барбари. Женщина использовала эту фотографию для своей странички в «Facebook» как символ процветающего города на севере Италии.
Сообщается, что сотрудники социальной сети приравняли всемирно известную статую к сексуально откровенной и призвали женщину удалить фото.
Элиза Барбари выразила недовольство произошедшим, задав риторический вопрос о том, как произведение искусства может быть объектом цензуры. На данный момент фотография по-прежнему размещена на ее странице.