«Facebook» расценил фото всемирно известной статуи сексуально откровенным

Сотрудники социальной сети приравняли статую Нептуна в Болоньи к неприличной и призвали удалить фото с ее изображением.

Культура

«Facebook» заблокировал фотографию статуи Нептуна в Италии, расценив ее сексуально откровенной, пишет L!FE.ru .

Изображение было размещено в социальной сети деятелем искусств из Болоньи Элизой Барбари. Женщина использовала эту фотографию для своей странички в «Facebook» как символ процветающего города на севере Италии.

Сообщается, что сотрудники социальной сети приравняли всемирно известную статую к сексуально откровенной и призвали женщину удалить фото.

Элиза Барбари выразила недовольство произошедшим, задав риторический вопрос о том, как произведение искусства может быть объектом цензуры. На данный момент фотография по-прежнему размещена на ее странице.