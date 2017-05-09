«Фабрикантка» Ирина Тонева вышла замуж за украинского танцора

Избранник певицы моложе ее на 12 лет

Культура

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева наконец вышла замуж. Стало известно о свадьбе 39-летней певицы и 27-летнего хореографа из Харькова, сообщают Аргументы недели.

Алексей Брижа и Ирина Тонева зарегистрировали отношения без шумихи, в тесном кругу близких и друзей. Даже свадебное путешествие молодым пришлось отложить из-за рабочего графика.

Правда, платье, в котором певица пришла в ЗАГС, не очень-то понравилось ее поклонникам. Зато сама невеста расположила к себе маму Брижи. Свекровь уверена, что Тонева будет хорошей женой для ее сына.

Фото: woman.ru