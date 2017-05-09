http://7info.ru/news/world-culture/fabrikantka_irina_toneva_vyshla_zamuzh_za_ukrainskogo_tancora/
«Фабрикантка» Ирина Тонева вышла замуж за украинского танцора
Культура 43
Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева наконец вышла замуж. Стало известно о свадьбе 39-летней певицы и 27-летнего хореографа из Харькова, сообщают
Аргументы недели.
«Фабрикантка» Ирина Тонева вышла замуж за украинского танцора
Культура 43
Избранник певицы моложе ее на 12 лет
Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева наконец вышла замуж. Стало известно о свадьбе 39-летней певицы и 27-летнего хореографа из Харькова, сообщают
Алексей Брижа и Ирина Тонева зарегистрировали отношения без шумихи, в тесном кругу близких и друзей. Даже свадебное путешествие молодым пришлось отложить из-за рабочего графика.
Правда, платье, в котором певица пришла в ЗАГС, не очень-то понравилось ее поклонникам. Зато сама невеста расположила к себе маму Брижи. Свекровь уверена, что Тонева будет хорошей женой для ее сына.
Фото: woman.ru