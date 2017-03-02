Европа: Киев должен отказать от «Евровидения», дабы избежать позора

Многие европейцы сожалеют о том, что песенный конкурс пройдет в Киеве.

Культура

Многие представители европейского сообщества выразили сожаление по поводу того, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет на Украине. Более того, прозвучал призыв властям страны вообще отказаться от проведения мероприятия, пишет РП .

Сообщается, что некоторые европейцы по-прежнему верят в достойную организацию конкурса. Однако большинство специалистов предрекает крах надежд, поскольку, чем ближе дата проведения конкурса, тем в худшем свете выставляет себя Украина. Так, ряд немецких СМИ порекомендовал Киеву отказаться от проведения «Евровидения», дабы не опозорится.

Отметим, что на данный момент из 95 тысяч заявленных билетов продано только 15 тысяч.