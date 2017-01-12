Эми Адамс получила звезду на Аллее славы Голливуда

Американская актриса известна по фильмам «Прибытие» и «Под покровом ночи».

Культура

Эми Адамс получила звезду на Аллее славы Голливуда. Американская актриса известна по фильмам «Прибытие» и «Под покровом ночи», предаёт Лента.ру.

Адамс также снималась в фильмах «Поймай меня, если сможешь», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Афера по-американски», «Майский жук» и «Боец». В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии Forbes, заняв седьмое место. Её доходы составили 13,5 миллиона долларов. Актриса является лауреатом двух «Золотых глобусов».

Отмечается, что Эми Адамс стала 2598-м деятелем культуры, удостоенным именной звезды на Аллее славы.