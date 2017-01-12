Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры»

69-летний музыкант уже отменял концерт в ОАЭ.

Культура

Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры». 69-летний музыкант должен был выступать 20 января, передаёт РИА Новости.

Концерт в ОАЭ Элтон Джон в связи с возникшими обстоятельствами проведёт 8 декабря 2017 года. Отмечается, что в декабре прошлого года Джон уже отменял концерт в этой стране: он болел гриппом.