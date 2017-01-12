http://7info.ru/news/world-culture/elton_dzhon_perenjos_koncert_v_dubae_iz-za_srochnoj_medicinskoj_procedury/
Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры»
Культура 115
Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры». 69-летний музыкант должен был выступать 20 января, передаёт
РИА Новости.
Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры»
Культура 115
69-летний музыкант уже отменял концерт в ОАЭ.
Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры». 69-летний музыкант должен был выступать 20 января, передаёт
Концерт в ОАЭ Элтон Джон в связи с возникшими обстоятельствами проведёт 8 декабря 2017 года. Отмечается, что в декабре прошлого года Джон уже отменял концерт в этой стране: он болел гриппом.