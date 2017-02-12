Елена Темникова развеяла слухи об участии в Евровидении

Девушка призналась, что пока не готова пойти на отмену всех запланированных концертов и других мероприятий.

Культура

Известная российская певица Елена Темникова обозначила свою позицию по поводу представления России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

По словам исполнительницы, «Евровидение» – это очень кайфовое мероприятие, и она хотела бы снова принять в нем участие. Однако девушка призналась, что пока не готова пойти на отмену всех запланированных концертов и других мероприятий, включая работу над новыми песнями. При этом Темникова поблагодарила всех своих фанатов, которые хотят увидеть ее на сцене «Евровидения»:

«Пусть у вас останется тот же настрой, а у меня силы и планы совпадут».