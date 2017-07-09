Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-culture/elena_temnikova_iskupalas_v_vechernem_plate_pered_koncertom_v_anape/

Елена Темникова искупалась в вечернем платье перед концертом в Анапе
Поклонники девушки высоко оценили необычный снимок и не забыли про комментарии.

Культура   247

Известная российская певица Елена Темникова похвасталась перед подписчиками в Instagram фото, на котором звезда запрыгнула в бассейн прямо в роскошном вечернем платье, передает Комсомольская правда .

Отметим, что артистка приехала в Анапу с концертом, который состоится вечером, 9 июля в клубе «Бора-Бора».

Поклонники девушки высоко оценили необычный снимок и не забыли про комментарии. Так, восторженные ценители творчества Темниковой пишут:

 «Леночка, вы лучшая!».

Фото: Инстаграм Лены Темниковой