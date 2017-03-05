Эксперты составили рейтинг лучших советских мультфильмов

Безоговорочным лидером рейтинга оказался «Ежик в тумане» Юрия Норштейна.

Культура

Специалисты провели глубокий анализ и подготовили список пяти самых популярных советских мультфильмов. Результаты их работы появлялись в Сети, пишет АН.

Безоговорочным лидером рейтинга оказался «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Примечательно, что работа была признана лучшим мультиком всех времен и народов на фестивале независимого кино в Токио в 2003 году. Вторым стал «Чебурашка и Крокодил Гена». Популярность этого мультфильма многие связывают с тем, что его персонажи являются оригинальными. Замкнул тройку лидеров «Жил-был пес». Эта картина цениться как в России, так и за рубежом.

Также в список попали легендарный мультсериал «Ну, погоди» и мультфильм «Снежная королева».