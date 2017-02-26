Единственную в мире девочку-дирижера «забраковали» в Минуте Славы
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Члены жюри посетовали на то, что выбор должен основываться на уникальности номера, а не на гендерных признаках и возрасте.
Жюри телепрограммы «Минуту славы» приняло решение выгнать из проекта Дану Муриеву, которая является единственной в мире девочкой-дирижером. Так, 16-летний подросток не прошла в шоу талантов, которое показывает «Первый канал», пишет
Сообщается, что девочке удалось удивить зрителей управлением профессиональным оркестром, исполнявшим увертюру к опере В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Однако ее талант оказался не по душе членам жюри, оценивавшим номер. Владимир Познер и Сергей Юрский посетовали на то, что в таком шоу выбор должен основываться на уникальности номера и неповторимом умении конкурсанта, а не на гендерных признаках и возрасте.
Однако начинающий дирижёр не унывает:
«Мне ещё безумно многому нужно научиться, я ведь только начинаю. Но когда дирижирую, я бываю абсолютно уверена в том, что делаю».