http://7info.ru/news/world-culture/ed_shiran_vypustit_novyj_disk_v_2017_godu/
Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году
Культура 117
Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году. Популярный исполнитель пообещал, что он станет «самым качественным», сообщает
АН.
Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году
Культура 117
Певец последние два года ничем не радовал поклонников.
Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году. Популярный исполнитель пообещал, что он станет «самым качественным», сообщает
Ширан пока не назвал точную дату выхода третьей пластинки, но пообещал, что 6 января обнародует новую композицию. Певец последние два года ничем не радовал поклонников.
Напомним, что второй студийный диск Ширана «X» вышел в 2014-м.