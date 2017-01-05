Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году

Певец последние два года ничем не радовал поклонников.

Культура

Эд Ширан выпустит новый диск в 2017 году. Популярный исполнитель пообещал, что он станет «самым качественным», сообщает АН.

Ширан пока не назвал точную дату выхода третьей пластинки, но пообещал, что 6 января обнародует новую композицию. Певец последние два года ничем не радовал поклонников.

Напомним, что второй студийный диск Ширана «X» вышел в 2014-м.