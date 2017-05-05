Джулия Робертс отправилась в путешествие с известным телеведущим

Обе знаменитости состоят в официальных браках, что вызывает опасения за их семейные союзы

Культура

В американских СМИ появилась информация о том, что Джулия Робертс отправилась в Африку в паре с известным телеведущим, писателем и путешественником Беаром Гриллсом. Фанаты знаменитостей обеспокоены – их семейные союзы под угрозой, пишет сайт 7дней.ru.

Официальная версия поездки Робертс в Кению – участие в благотворительной акции. Однако в СМИ уже давно просочилась информация о том, что брак актрисы, имеющей троих детей, распадается. Говорят, муж «Красотки» Дэнни Модер съехал от нее и поселился неподалеку, чтобы навещать детей. Официального развода пока так и не последовало, но предпринятое Джулией путешествие с кумиром миллионов телезрительниц пришлось Модеру не по душе.