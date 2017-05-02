Джоан Роулинг принесла извинения за убийство волшебника

Писательница извинилась перед своими фанатами за гибель персонажа серии романов о Гарри Поттере по имени Северус Снейп.

Культура

Известная британская писательница, сценарист и кинопродюсер Джоан Роулинг принесла извинения своим фанатам за гибель персонажа серии романов о Гарри Поттере по имени Северус Снейп. Герой погиб в произведении «Гарри Поттер и Дары Смерти» пишет Экономика Сегодня .

Сообщается, что Роулинг опубликовала в социальной сети Twitter пост , в котором она публично извинилась за трагический конец волшебника, который преподавал в магической школе Хогвартс зельеварение и защиту от темных искусств.

Отметим, что писательница публикует подобные твиты каждый год 2 мая. Именно в этот день во вселенной Гарри Поттера произошла битва за Хогвартс. Тем самым она отдаёт дань памяти всем персонажам поттерианы, которые погибли в судьбоносном сражении.