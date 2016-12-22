Джоан Роулинг начала работу над двумя новыми книгами

Создательница Гарри Поттера отметила, что её новые книги не связаны с приключениями Ньюта Саламандера – героя фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Культура

Джоан Роулинг начала работу над двумя новыми книгами. Британская писательница выпустит одну из них под собственным именем, другую – под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, сообщает Газета.ru.

Создательница Гарри Поттера отметила, что её новые книги не связаны с приключениями Ньюта Саламандера – героя фильма «Фантастические твари и где они обитают». При этом она не не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении волшебного мира поттерианы.

Ранее сообщалось, что во второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают» покажут волшебников-геев.