Джигурда восхвалил Тульскую область и местных телок

Артист очень вдохновился местной природой.

Культура

Instagram видео, на котором поет песню, посвященную телкам. Скандально известный актер Никита Джигурда поделился с подпсчиками в социальной сетивидео, на котором поет песню, посвященную телкам.

Артист приехал в Тульскую область и очень вдохновился местной природой:

«Если б жил я на природе – был бы я здоров, популярным был б в народе и среди коров... я б доил бы тёлок нежно, пил бы молокооооОМ, а зимой холодной, снежной с тёлками теплооооОМ...»