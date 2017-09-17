http://7info.ru/news/world-culture/dzhigurda_voshvalil_tulskuju_oblast_i_mestnyh_telok/
Джигурда восхвалил Тульскую область и местных телок
Культура 106
Джигурда восхвалил Тульскую область и местных телок
Культура 106
Артист очень вдохновился местной природой.
Скандально известный актер Никита Джигурда поделился с подпсчиками в социальной сети
Instagram видео, на котором поет песню, посвященную телкам.
Артист приехал в Тульскую область и очень вдохновился местной природой:
«Если б жил я на природе – был бы я здоров,популярным был б в народе и среди коров...я б доил бы тёлок нежно, пил бы молокооооОМ,а зимой холодной, снежной с тёлками теплооооОМ...»
Отметим, что поклонники высоко оценил таланты артиста. Некоторые призналсь, что даже вылечилась благодаря песням Джигурды, пишет
Регион .