Джигурда попробует себя в американском порно

Артист заявил, что в ближайшем будущем поедет в Голливуд и снимется в порнофильме.

Культура

Скандально известный российский актер и шоумен Никита Джигурда рассказал, что в ближайшем будущем снимется в порнофильме. Для этого артист планирует поехать в Голливуд, пишет OAnews .

По словам Джигурды, в фильме ему досталась роль Луки Мудищева, чей детородный орган, по словам актера, весьма значительных размеров.

Артист признался, он больше не может оставаться мужем Марины Анисиной. Решение суда по поводу бракоразводного процесса с олимпийской чемпионкой будет принято через месяц.