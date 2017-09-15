http://7info.ru/news/world-culture/dzhennifer_lourens_reshila_priostanovit_akterskuju_kareru/
Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую карьеру
Культура 83
Отметим, что 27-летняя артистка не уточнила, как именно будет проводить свободное время, но пошутила, что возможно, займется гончарным делом, передает
Газета .
Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую карьеру
Культура 83
Актриса заявила, что не будет сниматься в кино порядка двух лет.
Знаменитая американская актриса, лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс объявила о временном прекращении актерской деятельности.
Сообщается, что звезда решила не сниматься в кино порядка двух лет:
«На два года у меня ничего нет».
Отметим, что 27-летняя артистка не уточнила, как именно будет проводить свободное время, но пошутила, что возможно, займется гончарным делом, передает