Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую карьеру

Актриса заявила, что не будет сниматься в кино порядка двух лет.

Культура

Знаменитая американская актриса, лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс объявила о временном прекращении актерской деятельности.

Сообщается, что звезда решила не сниматься в кино порядка двух лет:

«На два года у меня ничего нет».