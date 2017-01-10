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http://7info.ru/news/world-culture/dzhennifer_lopes_podarila_sestre_na_den_rozhdenija_vstrechu_s_ronaldu/

Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду
Футболист «Реала» пришёл на праздник к Тиане на следующий день после, как получил «Золотой мяч».

Культура   64

Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду. Футболист «Реала» пришёл на праздник к Тиане на следующий день после, как получил «Золотой мяч», передаёт RT.

По информации Mirror, сестра Лопес является большой поклонницей португальского футболиста.