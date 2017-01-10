Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду

Футболист «Реала» пришёл на праздник к Тиане на следующий день после, как получил «Золотой мяч».

Культура

Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду. Футболист «Реала» пришёл на праздник к Тиане на следующий день после, как получил «Золотой мяч», передаёт RT.

По информации Mirror, сестра Лопес является большой поклонницей португальского футболиста.