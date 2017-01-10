Достопримечательность России попала в топ направлений «тёмного туризма»

Рейтинг достопримечательностей «тёмного туризма» опубликовал портал Atlas Obscura.

Культура

Достопримечательность России попала в топ направлений «тёмного туризма». Ей оказалась экспозиция «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге, передаёт Лента.ру.

Рейтинг достопримечательностей «тёмного туризма» опубликовал портал Atlas Obscura. Составители, рассказывая об экспозиции в Юсуповском дворце, отметили, что в 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции.

«Этот роскошный дом в Санкт-Петербурге — место, где с убийством почти бессмертного Распутина запустился процесс (революции)», — написали авторы рейтинга.

В неранжированный список вошли дискотека Аяла в кубинском городе Тринидад, так называемая Олимпийская деревня Гитлера, граффити с Дэвидом Боуи в английском Веллинге, стеклянный подвесной мост в Китае, мемориал «Союз-11» в Казахстане и другие.