Дмитрий Шепелев рискует оказаться за решеткой

Бывшего мужа Жанны Фриске могут арестовать за повторный отказ в свиданиях сына Платона с бабушкой, дедушкой и тетей

Культура

Дмитрий Шепелев рискует оказаться за решеткой, пишет КП.

Телеведущий игнорирует судебное решение о том, что родные Жанны Фриске – мать, отец и сестра – могут видеться с маленьким Платоном не реже одного раза в месяц. Свое поведение Шепелев оправдывает тем, что после последней встречи мальчик сильно перенервничал и заболел.

На Дмитрия не подействовал ни 5-тысячный штраф, взысканный судебными приставами за неисполнения судебного решения, ни ограничение права выезда за пределы страны.

По мнению адвокатов, действия мужчины можно квалифицировать по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней повторное совершение административного нарушения влечет крупный штраф или арест до пяти суток. Возможно, эта мера окажется действеннее, чем небольшие денежные штрафы.