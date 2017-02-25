Дмитрий Нагиев признан самым высокооплачиваемым актером России



Культура

Всемирно известный журнал «Forbes» подготовил список самых богатых актеров в современном кинобизнесе России.

Безоговорочным лидером рейтинга оказался Дмитрий Нагиев, чье состояние эксперты оценили примерно в 3 миллиона долларов. Второе место в списке занял Федор Бондарчук, чей заработок составляет 1,3 миллиона долларов. Замкнул тройку лидеров 81-летний Олег Табаков, который получает 1,1 миллиона долларов.