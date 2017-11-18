Дмитрий Дюжев развеял слухи о своей смерти
Культура 203
По словам артиста, на него идет массированная атака со стороны СМИ.
Известный актер Дмитрий Дюжев обратился к своим поклонникам в социальной сети
По словам артиста, на него идет массированная атака со стороны СМИ.
«Мои хорошие, не верьте слухам! Дело уже дошло до того, что вскрыли Википедию на моё имя и закачали туда «желтую» прессу! Этим обвинив меня в оппозиции власти Владимира Владимировича Путина! Внимание: на меня сейчас идёт массированная СМИ атака! «Слава Богу за всё!» И, пожалуйста, не ругайтесь в комментариях! Слава России! Ну, а мы продолжаем свою работу...», – заявил артист.
Напомним, что несколько дней назад Дюжев резко высказался в адрес российских телезрителей. Он заявил, что они заслуживают низкокачественный контент по телевидению. Коллеги актера разделились на два лагеря: одни осудили его за острые высказывания, другие встали на его защиту, пишет портал