Дмитрий Дюжев развеял слухи о своей смерти

По словам артиста, на него идет массированная атака со стороны СМИ.

Культура

Известный актер Дмитрий Дюжев обратился к своим поклонникам в социальной сети Instagram с призывом не верить в слухи о его смерти.

По словам артиста, на него идет массированная атака со стороны СМИ.

«Мои хорошие, не верьте слухам! Дело уже дошло до того, что вскрыли Википедию на моё имя и закачали туда «желтую» прессу! Этим обвинив меня в оппозиции власти Владимира Владимировича Путина! Внимание: на меня сейчас идёт массированная СМИ атака! «Слава Богу за всё!» И, пожалуйста, не ругайтесь в комментариях! Слава России! Ну, а мы продолжаем свою работу...», – заявил артист.