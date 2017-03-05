Дима Билан признался, что серьезно болен

Певец объявил об этом на музыкальной церемонии «ZD AWARDS».

Культура

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан рассказал своим фанатам о серьезном заболевании и необходимости срочной операции. Известно, что певец объявил об этом на музыкальной церемонии «ZD AWARDS», пишет РЕН .

Сообщается, что артист не сумел посетить мероприятие, поскольку он находился в этот момент в больничной койке. В ходе телефонного разговора Билан признался, что слишком долго откладывал восстановление:

«Пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем».

Отметим, что исполнитель обнадежил поклонников, сказав, что все будет хорошо.