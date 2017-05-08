Девушка с восьмым размером груди собирается вновь увеличить свой бюст

Известная своими формами Рита Керн просит совета у своих подписчиков

Культура

Маргарита Керн, ставшая известной после участия в телешоу «Дом-2», вновь собирается лечь под нож хирурга. Обладательница восьмого размера груди не хочет останавливаться на достигнутом и просит совета у своих подписчиков, пишет ВладТайм.

Девушка никогда не скрывала, что своей внешностью она обязана пластической хирургии. Первую операцию по увеличению бюста Керн сделала еще в 20-летнем возрасте, и с тех пор никак не может остановиться. Даже уверенная «восьмерка» для нее не предел.

Недавно Рита Керн попросила совета у своих поклонников – стоит ли вновь лечь под нож хирурга и увеличить и без того пышный бюст? Несмотря на все тяготы, связанные с ношением такого груза, девушка готова на очередную операцию, если фанаты поддержат ее решение.

Фото: ВладТайм