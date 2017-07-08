Девушка-инопланетянка покоряет модельный бизнес

Американка Мелани Гайдос страдает серьезным генетическим заболеванием, из-за чего не имеет зубов и волос

Культура

Мелани Гайдос – молодая американская модель, чья внешность настолько нетипична, что она напоминает инопланетянку. В последнее время девушка становится все более популярной в медиасфере, пишет Вечерняя Москва.

28-летняя модель-инопланетянка страдает серьезным генетическим заболеванием – эктодермальной дисплазией. Недуг лишил Мелани зубов и волос, повредил ее сосуды. Помимо этого, у девушки заячья губа и серьезные проблемы с употреблением пищи.

Несмотря на тяжелый диагноз, модель ведет активный образ жизни – участвует в разнообразных фотосессиях и съемках, делится своими фото с подписчиками в социальных сетях. К слову, их у Мелани уже более 130 тысяч – как у настоящей знаменитости.