Дэвид Боуи узнал о своём диагнозе за три месяца до смерти

Известный исполнитель скончался от рака печени.

Культура

Дэвид Боуи узнал о своём диагнозе за три месяца до смерти. Такие сведения сообщаются в документальной ленте, снятой для телеканала BBC Two, сообщает VistaNews.ru.

В фильме «Дэвид Боуи. Последние пять лет» говорится, что знаменитый исполнитель узнал о раке, когда снимался в клипе на композицию Lazarus. Его продюсер Тони Висконти рассказал, что в это время певец находился на вершине своего творческого расцвета. Последняя пластинка Боуи Blackstar вышла за два дня до смерти певца.

Дэвид Боуи скончался в возрасте 69 лет от рака печени.