Дэвид Боуи получил три «Грэмми» через год после смерти

Премию «Грэмми» 59-й раз в истории вручали в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 февраля.

Культура

Певец Дэвид Боуи, умерший в 2016 году, стал трижды лауреатом премии «Грэмми», которую 59-й раз в истории вручали в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 февраля. Об этом сообщают News.mail.ru со ссылкой на АР утром 13 февраля.

Дэвид Боуи получил престижную награду в номинации «Лучший альтернативный альбом» - альбом, существующий независимо от направления в музыкальной индустрии. Таковым признан последний сборник певца «Blackstar». В своей номинации Боуи «обошёл» Игги Попа, Пи Джея Харви и Bon Iver, сообщает издание.

«Blackstar» также взял премию в номинации «лучшее рок-исполнение», опередив Бейонс и Джека Уайта, и в номинации «лучший инжиниринг», в которой соперничал с Принсом.