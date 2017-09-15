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http://7info.ru/news/world-culture/darja_antonjuk_raskryla_podrobnosti_shou_golos/

Дарья Антонюк раскрыла подробности шоу «Голос»
Победительница пятого сезона шоу рассказала о блате и взятках на проекте.

Культура   277

Певица Дарья Антонюк, которая стала победительницей пятого сезона музыкального шоу «Голос», рассказала о блате и взятках на телепроекте.

Девушка ответила на вопрос общественности, можно ли выиграть конкурс по блату:

«Может, по блату туда и можно попасть, но выиграть нереально».

Дарья призналась, что в ее семье денег на взятки никогда не было, поэтому победу она завоевывала сама. Она также отметила, что у нее не случилось звездной болезни после победы в конкурсе, хотя внимание большого количества людей ей приятно, пишет Регион .