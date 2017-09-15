Дарья Антонюк раскрыла подробности шоу «Голос»

Победительница пятого сезона шоу рассказала о блате и взятках на проекте.

Культура

Певица Дарья Антонюк, которая стала победительницей пятого сезона музыкального шоу «Голос», рассказала о блате и взятках на телепроекте.

Девушка ответила на вопрос общественности, можно ли выиграть конкурс по блату:

«Может, по блату туда и можно попасть, но выиграть нереально».