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http://7info.ru/news/world-culture/dana_borisova_pytaetsja_spasti_pevca_evgenija_osina_ot_alkogolizma/

Дана Борисова пытается спасти певца Евгения Осина от алкоголизма
По словам звезды, артист находится в неприглядном состоянии.

Культура   16

Известная телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что она пытается спасти певца Евгения Осина в клинике реабилитации алко- и наркозависимых в Таиланде.

По словам звезды, мужчина находится в неприглядном состоянии:

«Женя оказался в очень тяжелом состоянии. Он не мог ходить, а только ползал. Был белый, зелёный какой-то. Осин отказался от пищи, жаловался на онемение конечностей. У него 3-я – последняя – стадия алкоголизма».

Борисова отметила, что стоимость 6 месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей, пишет портал Дни .