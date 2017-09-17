Дана Борисова пытается спасти певца Евгения Осина от алкоголизма

По словам звезды, артист находится в неприглядном состоянии.

Культура

Известная телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что она пытается спасти певца Евгения Осина в клинике реабилитации алко- и наркозависимых в Таиланде.

По словам звезды, мужчина находится в неприглядном состоянии:

«Женя оказался в очень тяжелом состоянии. Он не мог ходить, а только ползал. Был белый, зелёный какой-то. Осин отказался от пищи, жаловался на онемение конечностей. У него 3-я – последняя – стадия алкоголизма».