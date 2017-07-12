Дана Борисова была на грани смерти

Телеведущая настолько зависела от различных препаратов, что хотела свести счеты с жизнью

Культура

Дана Борисова призналась, что была готова уйти из жизни, пишет Телепрограмма.

Откровение телеведущей, проходящей реабилитацию в Таиланде, передал журналистам председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

По его словам, поначалу Дана не понимала, что отправлена на лечение – девушка считала, что участвует в съемках. Кроме того, телеведущая была истощена, поскольку еду ей заменяли различные препараты. Борисова страдала полинаркоманией – ее жизнь зависела от алкоголя, наркотических средств и антидепрессантов.

Когда Дана поняла, что ей помогают выкарабкаться, она написала Лушникову: «Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой…».

Фото: mirnov.ru