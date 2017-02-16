Чжан Имоу рассказал о создании фильма «Великая стена»

В Китае фильм приняли тепло, но отметили его простоту по сравнению с предыдущими работами режиссера.

Культура

В связи с выходом в прокат фильма «Великая стена» корреспондент «Известий» взял интервью у его создателя, режиссера Чжана Имоу. В основе сюжета голливудской ленты лежит совместная борьба европейцев и китайцев против армии монстров. При этом Имоу отрицает, что у фильма есть политическая подоплека.

«Мотив солидарности и взаимовыручки в фильме, конечно, есть, но я бы не сказал, что это политическое высказывание», — сказал режиссер.

По его словам, в ходе создания фильма все более отчетливо вырисовывался мотив объединения представителей разных культур для совместного противостояния злу.

Чжан Имоу рассказал о долгой истории создания «Великой стены», занявшего примерно семь лет. Режиссер отметил, что по ходу работы над фильмом сюжет сильно менялся, однако его личный вклад в него не является значительным – Имоу уделял больше внимания визуальной составляющей, старался привнести в фильм элементы китайской культуры.

Итог работы режиссер называет «настоящей копродукцией Востока и Запада», понятный во всем мире. В Китае «Великая стена» пользуется огромным успехом – выйдя на экраны в декабре 2016 года, фильм стал одним из самых кассовых в стране. Однако, некоторые зрители сочли его более простым по сравнении с предыдущими работами Чжана Имоу.

Говоря о творческих планах на будущее, режиссер рассказал, что мечтает снять римейк фильма Акиры Куросавы «Кагемуся: Тень воина».

«За долгую историю кино множество режиссеров рассказали множество прекрасных историй. Их можно перенести в другую страну и передать в другом стиле, но менее прекрасными они не станут. Великие истории ― они, как и великие актеры, великие в любой стране», — заявил Имоу.

В завершение интервью китайский режиссер признался, что его чрезвычайно вдохновляет советское искусство, причем не только кино, но и литература, и живопись

«В моей школе были учителя, которые окончили университет в Москве и привезли с собой советские методы преподавания и соответствующий культурный багаж. Благодаря имя посмотрел невероятное множество советских фильмов», — поделился Чжан Имоу.