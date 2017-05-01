Бритни Спирс выложила в Сеть фото в откровенном спортивном костюме

Поп-звезда похвасталась своей фигурой, сфотографировавшись во время тренировки

Культура

35-летняя Бритни Спирс находится в отличной форме. На днях певица выложила в свой Instagram весьма откровенное фото в мини-шортах и розовом топе, вызвавшее среди поклонников Спирс настоящий фурор, пишет Российский Диалог.

В комментарии под снимком Бритни Спирс написала, что в последнее время часто пропускала тренировки, но сейчас решила взяться за себя по полной.

Подписчики и фанаты поп-звезды пришли в восторг от ее внешнего вида. Менее чем за сутки фотография набрала более 350 тысяч отметок «мне нравится».

Напомним, пару лет назад у Бритни Спирс были серьезные проблемы с фигурой. Причиной стала депрессия, в которую знаменитость впала после череды скандалов вокруг ее имени. Позже ей удалось взять себя в руки и прийти в форму.