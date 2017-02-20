Бритни Спирс опубликовала фотографию топлес

Пользователи оценили фотографию, поставив за 16 часов 285 тыс. лайков.

Культура

Известная американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в instagram фото, на котором позирует с голой грудью.

Фото получилось довольно целомудренным – Бритни прикрыла груди руками. Пользователи оценили фотографию, поставив за 16 часов 285 тыс. лайков.