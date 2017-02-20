http://7info.ru/news/world-culture/britni_spirs_opublikovala_fotografiju_toples/
Бритни Спирс опубликовала фотографию топлес
Культура 75
Известная американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в
instagram фото, на котором позирует с голой грудью.
Бритни Спирс опубликовала фотографию топлес
Культура 75
Пользователи оценили фотографию, поставив за 16 часов 285 тыс. лайков.
Известная американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в
Фото получилось довольно целомудренным – Бритни прикрыла груди руками. Пользователи оценили фотографию, поставив за 16 часов 285 тыс. лайков.