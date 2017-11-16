Брэд Питт променял Джоли на монакскую принцессу

На днях актер, находящийся в стадии развода с одной из самых сексуальных голливудских актрис, вышел в свет с новой пассией

Культура

Зарубежные СМИ сообщили новость, шокировавшую поклонников Брэда Питта. Его новой пассией стала монакская принцесса Шарлотта, пишут 7дней.

53-летний актер, находящийся в состоянии развода с одной из самых сексуальных голливудских актрис – Анджелиной Джоли, на днях вышел в свет с 31-летней племянницей князя Альбера, монакского монарха.

По сведениям папарацци, актер и принцесса встречаются около месяца. Несмотря на большую разницу в возрасте, они прекрасно смотрятся вместе и имеют много общего. У Шарлотты, как и у Брэда, есть ребенок от предыдущих отношений. Правда, Питт является биологическим и приемным отцом сразу для шестерых детей, которых ранее воспитывал вместе с Анджелиной Джоли.

Фото: Woman.ru