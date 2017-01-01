http://7info.ru/news/world-culture/bred_pitt_nazval_minuvshij_novyj_god_hudshim_v_svoej_zhizni/
Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни
Культура 171
Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни. Голливудский актёр впервые за многие годы отмечал праздник без жены и детей: он провёл вечер в компании близких друзей, передаёт
Life .
Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни
Культура 171
Близкие утверждают, что Брэд по-прежнему любит Анджелину, хотя и считает, что она предала его.
Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни. Голливудский актёр впервые за многие годы отмечал праздник без жены и детей: он провёл вечер в компании близких друзей, передаёт
Питт в последний раз виделся с детьми на Рождество, при этом старший 15-летний Мэддокс отказался от встречи с ним.
На новогодние праздники дети вместе с Анджелиной Джоли уехали в Колорадо.
«Это худшие новогодние праздники в моей жизни», — признался Питт.
Близкие утверждают, что Брэд по-прежнему любит Анджелину, хотя и считает, что она предала его.
Ранее сообщалось, что из-за развода с Питтом Джоли похудела до 34 килограммов.