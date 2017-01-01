Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни

Близкие утверждают, что Брэд по-прежнему любит Анджелину, хотя и считает, что она предала его.

Культура

Брэд Питт назвал минувший Новый год худшим в своей жизни. Голливудский актёр впервые за многие годы отмечал праздник без жены и детей: он провёл вечер в компании близких друзей, передаёт Life .

Питт в последний раз виделся с детьми на Рождество, при этом старший 15-летний Мэддокс отказался от встречи с ним.

На новогодние праздники дети вместе с Анджелиной Джоли уехали в Колорадо.

«Это худшие новогодние праздники в моей жизни», — признался Питт.

Близкие утверждают, что Брэд по-прежнему любит Анджелину, хотя и считает, что она предала его.

Ранее сообщалось, что из-за развода с Питтом Джоли похудела до 34 килограммов.