Бородина поделилась с поклонниками новостью о серьезном заболевании

Звезда призналась, что страдает гипотонией.

Культура

Известная российская телеведущая Ксения Бородина выложила в « Instagram » фотографию, под которой рассказала своим фанатам о серьёзной болезни, пишет OAnews .

Звезда призналась, что страдает гипотонией. Бородина призналась, что очень любит кофе, однако не может себе его позволить из-за недуга. По причине низкого давления даже после одной порции бодрящего напитка ведущей становится плохо.

Отметим, что девушка не скрывает того, что литрами пила кофе во время своей второй беременности. Но он был без кофеина и с соевым молоком.