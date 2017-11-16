Бедствующий Петруха из «Белого солнца пустыни» попал в больницу

Молодому актеру Николаю Годовикову могли быть открыты двери на все съемочные площадки, но судьба распорядилась по-другому

Культура

Николай Годовиков, сыгравший Петруху в культовом фильме «Белое солнце пустыни», находится в бедственном положении. Более того, недавно 67-летний актер попал в больницу, сообщает Телепрограмма.

После участия в популярной кинокартине молодому актеру Годовикову могли быть открыты двери на все съемочные площадки, но судьба распорядилась по-другому.

Сначала 19-летнего Николая поймали на краже оборудования с места съемок. После этого «Петруха» еще не раз «засветился» в криминальных сводках. В общей сложности Годовиков провел за решеткой 7,5 лет – за тунеядство и кражи.

В начале 1990-х актер начал работать в «Метрострое». К тому времени у него уже была семья и дети.

Однако жизнь Годовикова продолжает преподносить ему уроки и по сей день. Сейчас «Петруха» находится в больнице, лечит сдвиг шейки бедра.

Сводить концы с концами ему помогают только дети – пенсия у Николая Годовикова мизерная.

Фото: КП