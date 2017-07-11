Автора хита «Белая стрекоза любви» подозревают в сумасшествии

Более 8 лет Николай Воронов был в тени, а теперь публикует в интернете странные видеозаписи

Культура

Интернет-пользователи заподозрили в сумасшествии Николая Воронова, автора популярной песни «Белая стрекоза любви», пишет Российский Диалог.

Молодой человек создал свой видеоблог, где регулярно публикует видеозаписи сомнительного содержания – они невнятны, странны и изобилуют ненормативной лексикой. Многие пользователи Сети уверены – Воронов страдает психическим недугом.

Напомним, после написания хита для группы Quest Pistols Николай Воронов стал настоящей знаменитостью. Однако спустя время его слава утихла. Возможно, ведением странного видеоблога автор вновь хочет привлечь к себе внимание общественности.

Фото: expert.ru