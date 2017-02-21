Один из создателей культового сериала «Шерлок» Марк Гэтисс намекнул на возможное закрытие проекта. Об этом стало известно на страницах издания «The Sun», пишет АН.
По его словам, многие поклонники телесериала остались недовольны четвертым сезоном, отмечая некачественную работу сценаристов и актерского состава. При этом многие фанаты продолжают обсуждение того, является ли данный сезон заключительным в истории.
Гэтисс отметил, что также имеет расплывчатые представления о продолжении сериала. На данный момент очень сложно согласовать график съемок с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом. Он добавил, что четвертый сезон окончился не на очень хорошей ноте, и если это конец, то он рад такому финалу