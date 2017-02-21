Автор «Шерлока» рассказал о возможном закрытии проекта

Многие поклонники телесериала остались недовольны четвертым сезоном, отмечая некачественную работу сценаристов и актерского состава.

Культура

Один из создателей культового сериала «Шерлок» Марк Гэтисс намекнул на возможное закрытие проекта. Об этом стало известно на страницах издания «The Sun», пишет АН .

По его словам, многие поклонники телесериала остались недовольны четвертым сезоном, отмечая некачественную работу сценаристов и актерского состава. При этом многие фанаты продолжают обсуждение того, является ли данный сезон заключительным в истории.

Гэтисс отметил, что также имеет расплывчатые представления о продолжении сериала. На данный момент очень сложно согласовать график съемок с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом. Он добавил, что четвертый сезон окончился не на очень хорошей ноте, и если это конец, то он рад такому финалу