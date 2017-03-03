Артистка Татьяна Васильева рассказала об участии актёров в политике

Народная артистка поделилась отношением к политике как сцене для артистов

Культура

Народная артистка Татьяна Васильева, отметившая 70-летие, рассказала «Известиям» о творческом пути, любимых ролях, внучке с необычным именем и своем отношении к актерам, занимающимся политикой.

Васильева отметила, что среде актеров, действительно, есть люди, пытающиеся проявить себя не только на своем профессиональном поприще, но и в публичной политической жизни. Артистка заявила, что не одобряет такого подхода.

— Думаю, надо заниматься своим делом. Если пошел в политику (а я эти проявления у актеров не люблю), то и будь там, нечего делать на сцене. Там — своя сцена, — сказала она.

При этом Васильева, наоборот, очень важную роль искусства в жизни людей, особенно это заметно, когда артисты видят благодарность зрителей, которым та или иная роль чем-то помогла.

— Всегда говорят, благодарят, например, что спектакль помог справиться с какой-то сложной ситуацией. Когда человеку очень трудно, он часто ищет ответа на свой вопрос в искусстве, — заметила Васильева.

По ее словам, это воздействие искусства она ощущает и на себе, причем ежедневно.

Васильева рассказала, что отметив день рождения на сцене, проведет затем встречу с родными и внучкой Миррой.

— Родители так назвали. А какой красивый перевод: «душистая смола». Ей четвертый месяц, она чудесный ребенок. К сожалению, пока я вижу Мирру редко, но впереди лето, — сказала артистка.

Отвечая на вопросы о своей творческой биографии, Васильева заметила, что ей очень повезло с учителями, из-за чего ее актерский дебют состоялся в самом модном по тем временам театре Сатиры.

Любимой ролью Васильева считает образ Раневской в «Вишневом саде» Чехова. По словам артистки, эту роль всегда можно играть по-разному и о разном.