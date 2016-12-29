http://7info.ru/news/world-culture/anna_sedokova_stanet_mamoj_v_tretij_raz/
Анна Седокова станет мамой в третий раз
Культура 114
Анна Седокова станет мамой в третий раз. 34-летняя экс-солистка «ВИА Гры» находится на пятом месяце беременности, передаёт
Life.
Анна Седокова станет мамой в третий раз
Культура 114
У 34-летней певицы есть две дочери от разных мужчин.
Анна Седокова станет мамой в третий раз. 34-летняя экс-солистка «ВИА Гры» находится на пятом месяце беременности, передаёт
У певицы есть две дочери от разных мужчин: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.