Андрей Макаревич отдаст деньги вместо выпускного дочери на благотворительность

Певец приглашает всех родителей выпускников поддержать почин их семьи.

Культура

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич отказался вносить деньги на выпускной вечер своей дочери Анны Рождественской. В этом году девушка заканчивает 11 классов в московской частной школе.

Об этом пишет «Дети@mail.ru» со ссылкой на страницу рокера в «ФБ». На своей странице Макаревич пишет следующее: «Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие - как бы вам помягче обрисовать? В общем, это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского».

Из этой ситуации семья Макаревича нашла выход, который он также обрисовал в соцсети: выпускной вечер Анны будет отпразднован по-семейному, деньги, изначально предназначенные на выпускной, будут переданы в хоспис или один из благотворительных фондов – Чулпан Хаматовой либо Доктора Лизы.

«Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом», - пишет Андрей Макаревич и приглашает другие семьи присоединяться к их почину.

Пост собрал многие тысячи лайков и комментариев. Едва ли не половина комментаторов делится негодованием по поводу дороговизны выпускных вечеров и манеры учебных заведений устраивать их едва ли не каждый год. Как иронизируют пользователи «ФБ», скоро и в яслях станут делать «выпускные» с приглашёнными звёздами.