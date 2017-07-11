Анастасия Волочкова обматерила своих подписчиков

Балерина не смогла сдержать эмоций из-за постоянной критики в свой адрес

Культура

Анастасия Волочкова подверглась очередной волне критики, которую не смогла перенести спокойно. Известная балерина вспылила и в нецензурной форме намекнула на недостаток секса у своих хейтеров, пишут Дни.ру.

На протяжении нескольких последних недель Анастасия отдыхает в Греции. Instagram-аккаунт танцовщицы пестрит полуобнаженными снимками и акробатическими фото в самых невообразимых местах.

При этом чуть ли не в каждом посте Волочкова хвалит туроператора, предоставившего ей такой замечательный отдых. Это привлекло внимание многих подписчиков – балерину стали обвинять в том, что она отдыхает за счет рекламы турфирмы.

«Мои дорогие! Неужели вы думаете, что у меня нет возможности оплатить мой отдых или услуги туроператоров?! Я валяюсь. Хорошие мои, ЕСТЬ! Или... (сразу кусайте себя за локти или любые другие части тела, завистники) – это делают мои друзья. Просто я делюсь с вами впечатлениями и правдой, что хорошо, а что является понтами… Как же много злых людей!» – написала Волочкова под очередной отпускной фотографией, в нецензурной форме добавив, что, очевидно, ее хейтеры страдают от недостатка секса.