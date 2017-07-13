Алла Пугачева поразила поклонников фото без макияжа

Певица находится в Юрмале на отдыхе вместе с мужем и их детьми.

Культура

Знаменитая певица Алла Пугачева поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, который вызвал активные обсуждения в среде фанатов артистки.

На фотографии 68-летняя примадонна предстала перед публикой совершенно без макияжа, с распущенными волосами и голыми плечами. Примечательно, что ее многочисленные фанаты оказались приятно удивлены внешним видом своего кумира и оставили под фото приятные комментарии.