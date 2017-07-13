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http://7info.ru/news/world-culture/alla_pugacheva_porazila_poklonnikov_foto_bez_makijazha/

Алла Пугачева поразила поклонников фото без макияжа
Певица находится в Юрмале на отдыхе вместе с мужем и их детьми.

Культура   937

Знаменитая певица Алла Пугачева поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком, который вызвал активные обсуждения в среде фанатов артистки.

На фотографии 68-летняя примадонна предстала перед публикой совершенно без макияжа, с распущенными волосами и голыми плечами. Примечательно, что ее многочисленные фанаты оказались приятно удивлены внешним видом своего кумира и оставили под фото приятные комментарии.

Напомним, что сейчас певица находится в Юрмале на отдыхе вместе с мужем и их детьми Елизаветой и Гарри, пишет Актуальные Новости