Александр Панайотов отказался представлять Россию на «Евровидении»

По мнению певца, для подготовки к конкурсу организаторам следует подыскать иной город в нейтральной стране.

Культура

Популярный российский исполнитель Александр Панайотов рассказал, что не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве в качестве представителя от России.

По словам певца, он не понимает, откуда взялись слухи о его участии в мероприятии:

«Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс».