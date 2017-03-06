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http://7info.ru/news/world-culture/aleksandr_panajotov_otkazalsja_predstavljat_rossiju_na_evrovidenii/

Александр Панайотов отказался представлять Россию на «Евровидении»
По мнению певца, для подготовки к конкурсу организаторам следует подыскать иной город в нейтральной стране.

Культура   150

Популярный российский исполнитель Александр Панайотов рассказал, что не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве в качестве представителя от России.

По словам певца, он не понимает, откуда взялись слухи о его участии в мероприятии:

«Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс».

Музыкант отметил, что не уверен в том, правильно ли проводить «Евровидение» в Киеве. По его мнению, для подготовки к конкурсу организаторам следует подыскать иной город в нейтральной стране. Панайотов добавил, что также разумно рассмотреть предложение общественности о бойкоте Россией данного мероприятия, пишет Lenta .