Александр Панайотов: Джордж Майкл – мой родственник

Джордж Майкл может быть родственником россиянина в 8-м колене.

Культура

Известный российский исполнитель Александр Панайотов сообщил, что Джордж Майкл является его дальним родственником, пишет L!FE.ru . Об этом стало известно из поста «Facebook» финалиста пятого сезона шоу «Голос», в котором он выразил соболезнования по поводу кончины мировой звезды.

Певец рассказал, что имеет с Джорджем Майклом общий род. Певец отметил, что настоящим именем британского музыканта является Йоргос Кириакос Панайоту.

Несколько лет назад Александр узнал, что житель Кипра греческого происхождения Пётр Панайоту является их общим предком. Таким образом, Джордж Майкл может быть родственником россиянина в 8-м колене.