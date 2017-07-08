Александр Овечкин и Настасья Шубская сыграли свадьбу через год после росписи

В День семьи, любви и верности знаменитый хоккеист и его избранница устроили шикарное торжество в подмосковной Барвихе

Культура

В День семьи, любви и верности хоккеист Александр Овечкин и его избранница Настасья Шубская сыграли шикарную свадьбу в подмосковной Барвихе, пишет Версия.Инфо.

Примечательно, что влюбленные расписались почти год назад, но сам праздник организовали только сегодня.

Гостями торжества стали многочисленные знаменитости. Невеста была одета в дизайнерское платье, подчеркивающее фигуру, а жених щеголял в классическом костюме. Подружки Шубской нарядились в платья золотого цвета.

По словам присутствующих на свадьбе, Овечкин заметно волновался и не смог сдержать радостных эмоций при появлении своей избранницы.