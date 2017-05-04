Александр Цекало: Российские сериалы выйдут на мировой рынок

Продюсер рассказал о «волне цунами» российских сериалов на зарубежном рынке

Культура

Продюсер Александр Цекало рассказал «Известиям» о выходе на мировой рынок многосерийного фильма «Гоголь», который откроет туда дорогу многим другим высококачественным российским кинопроектам.

По словам Цекало, сделка по продаже за границу «Гоголя» — только начало. Продюсер сказал, что опыт «Гоголя» послужит сигналом другим проектам о том, что выход на зарубежный рынок вполне реален, надо только «поднапрячься» и смириться с меньшими заработками сначала, чтобы потом это окупилось международными продажами. Все это возможно при высоком качестве сериалов и международной универсальности историй, рассказанных в них, сказал Цекало.

— Я сейчас не произношу слово «признание», наверное, об этом говорить еще рано. Но думаю, что цунами российского производства в любом случае нахлынет на международный рынок. Я долгое время задумывался и внутренне сетовал: почему, к примеру, сериалы Скандинавии или Израиля покупаются американцами и имеют успех?! Неужели у нас драматургия слабее? Как же так?!, — посетовал Цекало.

Он заявил, что сериалы кинокомпании «Среда», выводящей на международный рынок «Гоголя», будут идти во всем мире на русском языке и с английскими субтитрами, никто из актеров не будет переозвучен. Продюсер обратил внимание на удивительность того факта, что Россия при ее великой истории в области литературы и драматургии не смогла до сих пор вывести свою продукцию на мировые рынки.

— Видимо, моя мысль материальна: наверху меня кто-то услышал, а внизу увидели наши сериалы. Уверен, что в дальнейшем будут покупать продукт и других компаний, — сказал Цекало.