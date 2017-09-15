Актера Джуда Лоу приняли за преступника в британском кинотеатре

Контролеру заведения дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном.

Культура

Зарубежное издание Mashable рассказало о курьезном инциденте, который произошел в одном из кинотеатров в британском городе Бат. Сообщается, что голливудского актера Джуда Лоу приняли за преступника.

По словам контролера заведения, ему дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном, которым и оказался известный артист. После окончания сеанса сотрудник кинотеатра пообщался с Лоу:

«Мы поговорили о фильме «Детройт», который он посмотрел и который ему понравился. После этого он извинился и сказал, что ему пора бежать».