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http://7info.ru/news/world-culture/aktera_dzhuda_lou_prinjali_za_prestupnika_v_britanskom_kinoteatre/

Актера Джуда Лоу приняли за преступника в британском кинотеатре
Контролеру заведения дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном.

Культура   68

Зарубежное издание Mashable рассказало о курьезном инциденте, который произошел в одном из кинотеатров в британском городе Бат. Сообщается, что голливудского актера Джуда Лоу приняли за преступника.

По словам контролера заведения, ему дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном, которым и оказался известный артист. После окончания сеанса сотрудник кинотеатра пообщался с Лоу:

 «Мы поговорили о фильме «Детройт», который он посмотрел и который ему понравился. После этого он извинился и сказал, что ему пора бежать».

Сам Джуд Лоу отметил, что не любит привлекать к себе внимание окружающих, поэтому и был в капюшоне, пишет Lenta .